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Около 40 земельных участков выделили многодетным семьям Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 31 Января 2020, 12:16
Как проинформировала пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области, что для многодетных семей десяти городских округов Подмосковья выделили еще 39 земельных участков общей площадью 4,8 гектара на территории региона.
Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган подчеркнул, что выделенные земельные участки общей площадью 4,8 гектара будут переданы многодетным семьям до середины февраля.
В Можайском городском округе семьям с тремя и более детьми передадут 20 земельных участков, семь участков получат многодетные семьи городского округа Серпухов, три – семьи Щелкова.
По два участка дадут семьям Волоколамского городского округа и Коломны, также участок появится у многодетных семей в Дубне, Бронницах, Клину, Шатуре и Талдоме.
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