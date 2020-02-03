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Почти 22% от месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Февраля 2020, 12:06
Как проинформировал дежурный сотрудник центра погоды «Фобос», что за минувшие сутки в Москве выпало 9 миллиметров осадков при норме для февраля в 41 миллиметр.
Отмечается, что в феврале месячная норма осадков составляет 41 миллиметр. За вчерашний день в Москве выпало 7 миллиметров, за ночь - 2 миллиметра.
Синоптик подчеркнул, что на сегодняшний день высота снежного покрова в столице достигает 7 сантиметров, вчера днем было 10 сантиметров.
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