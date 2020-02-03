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Саженцы леса в Подмосковье будут хранить в снегу до весны
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Февраля 2020, 13:10
Как проинформировала пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области, что в подмосковных лесничествах и лесопитомниках начали создавать снежные хранилища-холодильники и ледники для посадочного материала.
Отмечается, что для хранения посадочного материала лесным питомникам комитета необходимо 35 снежных куч и семь ледников.
Из-за теплой и малоснежной погоды зимние хранилища создают в максимально сжатые сроки. В работу идет весь снег, который возможно собрать. Его сгребают в кучи, накрывают соломой или опилками, завозят вместе со льдом в каменные сараи и бетонные погреба.
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