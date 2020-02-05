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Подмосковные врачи успешно прооперировали женщину на позднем сроке беременности
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Общество — 5 Февраля 2020, 12:30
Как информирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области, что в подмосковном Пушкинском округе медики успешно провели операцию на кишечнике женщине, находящейся на 29-й неделе беременности, впоследствии пациентка самостоятельно родила девочку.
Отмечается, что беременная поступила в Пушкинский роддом с болями в животе и угрозой выкидыша. Оказалось, что у пациентки непроходимость кишечника. Ей требовалась срочная операция, причем уже вторая за беременность - женщину уже оперировали на сроке 18 недель.
Несмотря на операции, беременность у женщины завершилась благополучно – на свет естественным образом появилась малышка Настенька. Для пациентки это уже второй ребенок, первенец родился в Пушкинском роддоме несколькими годами ранее.
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