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Полиция Люберец разыскивает 13‑летнюю девочку, пропавшую три дня назад
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Общество — 5 Февраля 2020, 13:06
Как проинформировала пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое», что полиция подмосковных Люберец разыскивает 13-летнюю девочку, которая пропала 2 февраля.
Отмечается, что пропавшая Шекунова Мария Александровна, родилась 27 сентября 2006 года. Второго февраля ушла из дома в Люберцах и до настоящего времени не вернулась», – говорится в сообщении.
Рост девочки составляет 160 сантиметров, на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, глаза карие, волосы каштановые, крашенные в розовый цвет, кудрявые до плеч.
Пропавшая была одета в черную куртку с белыми вставками, черные кроссовки, черные брюки, светлую толстовку. У нее отсутствует один зуб, на обеих руках и ногах шрамы от порезов лезвием, сверху и внизу, на запястье правой руки татуировка синего цвета в виде четырех русских букв.
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