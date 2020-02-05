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Около 7% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Февраля 2020, 13:09
Как проинформировал дежурный синоптик центра погоды «Фобос», что в Московской области за прошедшие сутки выпало до 3 миллиметров осадков, в столице около 1 миллиметра, что составляет более 7% от месячной нормы.
Отмечается, что по области осадков было больше - выпало чуть больше трех миллиметров. В Москве выпало меньше - всего около одного миллиметра. Месячная норма для февраля у нас 42 миллиметра.
Он добавил, что высота снежного покрова в Москве увеличилась на 1 сантиметр и составляет до 7 сантиметров.
В четверг в Москве и Подмосковье также ожидается снегопад, выпадет до 4 миллиметров осадков.
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