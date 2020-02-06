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Автолюбителей Подмосковья призвали быть особенно осторожными из‑за метели
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Февраля 2020, 12:07
Как проинформировала пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что в Подмосковье 6 февраля ожидаются снегопад, метель, ветер от 12 до 17 метров в секунду, в связи с этим автолюбителей попросили быть осторожными на дорогах.
Отмечается, что из-за плохих погодных условий видимость на дорогах снизится до 500 – 1 тысячи метров. Возможен рост числа дорожных происшествий.
Мониторинг дорожной ситуации и оперативное взаимодействие с ГИБДД и областными службами ведется в круглосуточном режиме.
Подмосковный Минтранс и региональное управление ГИБДД порекомендовали водителям пересесть на общественный транспорт. За рулем нужно быть предельно аккуратными и внимательными.
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