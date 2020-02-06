06февраля 2020
четверг
|
35 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы утром в четверг
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 6 Февраля 2020, 12:11
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что в аэропортах столицы Домодедово, Шереметьево и Внуково в четверг задержали и отменили 35 прилетов и вылетов.
Отмечается, что больше всего задержек в Домодедове — задержано 15 рейсов, а еще шесть отменено. В аэропорту Шереметьево задержали девять вылетов и прилетов. Во Внукове также задержали пять рейсов. В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов нет.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
По прогнозу на четверг, в Московском регионе при облачной погоде временами ожидается снег. Порывистый ветер поднимет метель, скорость ветра будет достигать 12-14 метров в секунду.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -6 -8 ночью -9 -11
Котировки
Партнеры