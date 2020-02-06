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Число жалоб на ямы и неисправные фонари снизилось в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Февраля 2020, 12:17
Как проинформировала пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области, что от жителей Подмосковья с 27 января по 2 февраля поступило на 500 обращений с жалобами на ямы и неисправные фонари освещения во дворах меньше, чем неделей ранее.
Отмечается, что снижение жалоб на ямы во дворах, разрушение тротуаров и неисправные фонари во дворах отмечено в Мытищах, Пушкинском и Волоколамском городских округах.
Жители Подмосковья за неделю на портале «Добродел» оставили 13 тысяч обращений. Самые популярные темы были в категориях «Двор», «Снег» и «Мусор».
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