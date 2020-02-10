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Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и штормовом ветре
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Февраля 2020, 14:36
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что на территории Московской области 11 февраля прогнозируется мокрый снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Отмечается, что 11 февраля на территории Московской области ожидается снег, мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, порывы ветра 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении.
Жителям региона посоветовали убрать вещи с балкона и двора в дом, плотно закрыть двери и окна. Машину рекомендуется поставить в гараж или подальше от деревьев. При непогоде возможны отключения электроэнергии.
На улице рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи. Также в метель стоит подготовить инструмент для уборки снега.
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