10февраля 2020
понедельник
|
Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 10 Февраля 2020, 14:39
Как информируется на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области, что в Одинцовском округе, Химках, Мытищах и Красногорске в феврале, марте и апреле пройдет фестиваль финансовой грамотности.
Отмечается, что в целях финансового просвещения различных категорий граждан в муниципальных образованиях Московской области управлением Роспотребнадзора по Московской области совместно с министерством потребительского рынка и услуг Московской области, УФНС России по Московской области, ГУ Банка России по ЦФО организуется фестиваль финансовой грамотности, который пройдет на четырех площадках Подмосковья.
В Одинцовском округе фестиваль пройдет 15 февраля с 11:00 до 15:00 в волейбольном центре «Искра». 29 февраля мероприятие состоится на арене «Химки» с 11:00 до 15:00.
В Мытищах фестиваль пройдет в ГДК «Яуза» с 11:00 до 15:00. 11 апреля фестиваль состоится в Красногорске, в малом зале культурно-досугового комплекса «Подмосковье» с 11:00 до 15:00.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером -1 -3 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры