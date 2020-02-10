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Расписание электричек Савеловского направления МЖД изменится 11–13 февраля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Февраля 2020, 14:43
Как информируется на официальном сайте мэра Москвы, что расписание нескольких электричек Савеловского направления Московской железной дороги изменится с 11 по 13 февраля из-за ремонтных работ на участке Каналстрой – Вербилки.
Отмечается, что в основном корректировки затронут дневные поезда – с 11:25 до 14:25. Электрички будут следовать по укороченному маршруту и не будут ходить на участках Яхрома – Дубна, Каналстрой – Вербилки и Савелово – Каналстрой.
Пассажиров попросили с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.
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