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Подмосковные девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языку 12 февраля
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Февраля 2020, 12:44
Как информирует пресс-службы министерства образования Московской области, что более 78 тысяч подмосковных девятиклассников примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку, которое пройдет 12 февраля во всех школах региона.
Отмечается, что будет предложено выполнить 4 задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
С результатами собеседования учащиеся девятых классов смогут ознакомиться в своих образовательных учреждениях.
Для выпускников, получивших «незачет» или не явившихся по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные дни сдачи - 11 марта и 18 мая.
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