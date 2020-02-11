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Свыше 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Февраля 2020, 12:51
Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», что утром 11 февраля в трех московских аэропортах в общей сложности отменили и задержали 32 рейса.
Отмечается, что во Внукове задержали девять рейсов, два отменили. В аэропорту Домодедово 10 рейсов задержали и четыре отменили. В Шереметьеве задержали семь рейсов. В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов, согласно онлайн-табло, не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
В Москве и Подмосковье ожидается до плюс 3 градусов, также местами прогнозируется снегопад. Атмосферное давление останется низким – 730 миллиметров ртутного столба.
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