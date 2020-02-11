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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до вечера 12 февраля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Февраля 2020, 12:54
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что в Подмосковье и Москве до вечера 12 февраля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, в регионе также действует предупреждение из-за порывистого ветра, гололеда и налипания мокрого снега.
«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы действует до 22:00 12 февраля. Также объявлен «желтый» уровень из-за порывистого ветра, гололеда и налипания мокрого снега до 21 часа вторника.
«Желтый» уровень объявили на всей территории Центрального федерального округа.
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