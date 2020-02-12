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Сырая погода с осадками в Московском регионе продержится до конца рабочей недели
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Февраля 2020, 12:11
Как рассказал дежурный синоптик центра «Фобос», что в Москве и Подмосковье до конца текущей недели ожидается сырая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя.
Отмечается, что в городе выпадет порядка 2-3 миллиметров осадков. Они будут смешанной фазы – в виде дождя с мокрым снегом. Температуры прогнозируются слабоположительные. Сырая погода с осадками продержится до конца рабочей недели.
Синоптик также отметил, что за минувшие сутки выпало 6 миллиметров осадков, что составляет седьмую часть от месячной нормы в феврале. Что касается температуры воздуха, то для этого времени зимы она находится на 7-8 градусов выше нормы.
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