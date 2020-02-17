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«Почта России» ищет родных погибших подводников ВОВ из Московского региона
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Февраля 2020, 11:50
Как сказано в сообщении пресс-службы компании, «Почта России» в рамках международного проекта «Поклон кораблям Великой Победы» начала поиск родственников военнослужащих подводного флота, родившихся в Москве и Подмосковье и погибших во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы в Финском заливе.
Данная инициатива является частью комплекса мероприятий национального почтового оператора по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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