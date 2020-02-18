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В Подмосковье в 2020 году под яровой сев планируют отвести более 220 тыс гектаров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Февраля 2020, 18:55
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, в Московской области планируют отвести под яровые культуры площади свыше 220 тысячи гектаров, а яровой клин увеличится на более чем 16 тысяч гектаров по сравнению с прошлогодними показателями.
Андрей Разин сообщил, что технические и масличные культуры займут 73 тысячи гектаров, остальные площади будут засеяны картофелем и овощебахчевыми. По его мнению, важной ближайшей задачей этого года является организованное и качественное проведение весенних полевых работ и, в частности, ярового сева.
На данный момент во всех сельхозпредприятиях региона завершается работа по подготовке семян пшеницы, ячменя, овса, гречихи, картофеля и ряда других сельхозкультур для проведения ярового сева.
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