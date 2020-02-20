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Более 400 жителей Подмосковья присоединились к волонтерам Победы с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Февраля 2020, 10:22
Как рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель регионального штаба организации Александр Печенегин, на сайте Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» с начала 2020 года зарегистрировались более 400 человек из Подмосковья.
Чтобы вступить в ряды волонтеров Победы, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. Для этого следует заполнить анкету, указать фамилию, имя, отчество, город, интересы. Участники движения могут выбрать одно или несколько из шести направлений волонтерской деятельности. Например, в рамках направления «Связь поколений» добровольцы навещают ветеранов. «Великая Победа» предполагает сопровождение парадов Победы и акций «Бессмертный полк». Волонтеры направления «Моя история» в сотрудничестве с архивами помогают жителям восстанавливать истории семьи.
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