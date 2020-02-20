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Около 20 школьных отрядов «Волонтеров Победы» создадут в Подмосковье в 2020 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Февраля 2020, 10:26
Как рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области председатель регионального штаба организации Александр Печенегин, порядка 20 новых школьных отрядов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» появятся в Подмосковье в 2020 году, с начала года созданы отряды в Кашире, Лобне и Шатуре.
Он также уточнил, что для участников школьных отрядов создают тематические квесты и командные интеллектуальные игры «РИСК». В основном они рассчитаны на ребят старше 14 лет, однако существуют адаптированные варианты для учащихся начальных классов.
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