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Подмосковный музей Зои Космодемьянской поучаствует в фестивале «Интермузей‑2020»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Февраля 2020, 11:08
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области, в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» с 27 по 31 мая пройдет XXII Международный фестиваль «Интермузей-2020», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором впервые примет участие подмосковный музей Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.
Музей Героя Советского Союза Зои Космодемьянской откроется в подмосковном Петрищеве в мае 2020 года.
Елена Харламова сообщила, что в форуме от Подмосковья будут участвовать 13 музеев, которые представят наиболее успешные инновационные и просветительские проекты, реализованные за последние годы. В этот раз в мероприятии поучаствуют как государственные, так и муниципальные музеи, которые обеспечат качественную программу и содержательную глубину.
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