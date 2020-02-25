25февраля 2020
вторник
|
Названы регионы РФ с самым большим числом отцов‑одиночек
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 25 Февраля 2020, 11:58
Как информирует Газета.ru, что по данным Росстата, больше всего отцов-одиночек проживает в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
Уточняется, что четвертое место занял Татарстан, пятое — Свердловская область, и шестое — Нижегородская область.
При этом 50% мужчин, согласно данным Росстата, хотели бы воспитывать двоих детей, а 20% — троих.
Однако есть проблемы, которые мешают мужчинам в ближайшее время завести детей. Основными препятствиями являются жилищные трудности, материальное благосостояние и неуверенность в завтрашнем дне.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
вечером -2 -4 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры