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В Подольске разыскивают 16‑летнего подростка, который пропал два дня назад
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Общество — 25 Февраля 2020, 12:00
Как информируется в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте», что в подмосковном Подольске разыскивают 16-летнего Андрея Патурова, который пропал 23 февраля.
Отмечается, что сотрудники полиции УМВД России по Подольску разыскивают Андрея Патурова 2004 года рождения, проживающего на улице Колхозная, который 23 февраля 2020 года в 12:20 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Патурову на вид 15 лет, его рост около 162 сантиметров, он среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие светло-русые, глаза зеленые. Носит оптические очки в светлой оправе.
Был одет в черную зимнюю куртку, серые брюки, черные укороченные ботинки.
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