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Плюсовая температура и мокрый снег ожидаются в Московском регионе в среду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Февраля 2020, 12:12
Как информируется на сайте «Метеоновости», что облачная погода и осадки в виде мокрого снега ожидают жителей Московской области и столицы в среду, температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов.
Отмечается, что максимальная температура в столице будет от 1 градуса тепла до 3 градусов, в Подмосковье — от -2 до +3 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
Московский регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, который связан с мощным североатлантическим циклоном. Атмосферное давление понизится. При этом температура существенно не изменится, оставаясь выше нормы на восемь градусов.
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