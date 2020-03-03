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Воробьев озвучил планы по переселению из аварийного жилья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Марта 2020, 12:05
Как проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства, что около 3000 жителей Подмосковья планируют переселить из аварийных домов в течение 2020 года.
Воробьев добавил, что аварийное жилье - важная, приоритетная тема. Порядка 3 тысяч человек должны получить новое жилье в 16 городских округах.
Он отметил, что данная программа требует серьезного участия со стороны муниципальных властей.
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