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До 6 градусов тепла и небольшой дождь ожидается в Московском регионе во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Марта 2020, 12:14
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 3 марта в Москве и Подмосковье температура воздуха может достигнуть отметки в плюс 6 градусов, в регионе ожидается небольшой дождь.
Отмечается, что при облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 4 - плюс 6 градусов, по области - плюс 1 - плюс 6 градусов», - говорится в сообщении.
Погоду в регионе будет определять атмосферный фронт. Скорость южного ветра составит порядка 5-10 метров в секунду. Влажность воздуха - 80%. Атмосферное давление достигнет показателя в 744 миллиметра ртутного столба.
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