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Около 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Марта 2020, 12:05
Как информирует сервис «Яндекс.Расписание», что по состоянию на утро 4 марта в аэропортах Московского региона числятся отмененными и задержанными около 70 рейсов.
Уточняется, что в аэропорту Внуково задерживаются 35 рейсов, в Шереметьеве - 11 рейсов. В Домодедове 13 рейсов задержано и пять отменено.
В подмосковном аэропорту Жуковский задерживаются пять рейсов.
Утром в среду Московский регион окутал плотный туман. По прогнозам синоптиков, днем в Москве и Подмосковье потеплеет до 9 градусов. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь.
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