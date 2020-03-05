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Платный дублер МКАД появится в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Марта 2020, 12:01
Как информирует газета «Ведомости», что платный скоростной дублер МКАД планируют построить на юге Москвы, трассу могут проложить от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Балашихи.
Отмечается, что инвестором строительства дороги протяженностью 53 километра и шириной от четырех до пяти станет группа компаний «Регион».
Максимальная скорость движения по трассе составит 120 километров в час, а стоимость строительства оценивается в 86,7 миллиарда рублей. Данная магистраль станет ближайшим дублером МКАД – пройдет на расстоянии 1-12 километров.
Строительство трассы займет около 5 лет и может завершиться в 2026 году. Магистраль позволит жителям Подмосковья воспользоваться двумя новыми въездами в столицу – по Юго-Восточной и Северо-Восточной хордам. Время в пути от населенных пунктов области, а также до аэропортов Домодедово и Жуковский сократится в два с половиной раза.
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