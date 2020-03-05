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Теплая погода и дожди ожидают жителей Московского региона в предстоящие выходные
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Марта 2020, 12:03
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Москве и Московской области в предстоящие выходные ожидается плюсовая температура и местами небольшие дожди.
Уточняется, что с 6 марта дневная температура повысится и будет колебаться от плюс 9 до плюс 12 градусов. Весеннее настроение может подпортить разве что небольшой дождь.
7 марта, ожидается до плюс 10 градусов, в воскресенье, 8 марта – до плюс 11 градусов.
Учитывая высокую влажность и колебания атмосферного давления, это нехарактерная для начала марта температура. Атмосферное давление с приближением очередного циклона вновь начнет падать, и окажется немного ниже нормальных значений.
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