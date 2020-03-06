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Скелет человека нашли на берегу реки в Серпухове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Марта 2020, 12:23
Как информирует пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, что в городском округе Серпухов следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения скелетированных останков человека на берегу реки Нары.
Отмечается, что 5 марта 2020 года в округе Серпухов на берегу реки Нары обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, предположительно мужского пола, давность наступления смерти которого около двух лет.
По факту обнаружения останков человека организовано проведение доследственной проверки.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека, выясняются обстоятельства произошедшего.
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