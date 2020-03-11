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В Подмосковье осталось порядка 30 недобросовестных управляющих компаний
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Марта 2020, 11:56
Как рассказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина, что в настоящее время на территории Московской области работают почти 30 управляющих компаний, которые имеют «две звезды».
Федина подчеркнула, что по состоянию на 1 марта у нас осталось 28 недобросовестных управляющих компаний. Мы точно знаем, что мы повысим качество работы управляющих компаний, но тех, кто не смогут это сделать, то у нас жители их переизберут», - сказала Федина.
Она отметила, что до конца марта управляющие компании, которые имеют «две звезды» прекратят работу на территории Подмосковья.
В Московской области составляют рейтинг управляющих компаний. При составлении рейтинга учитывается качество содержания домов, обеспечение бесперебойной поставки коммунальных услуг, своевременность обработки обращений жителей.
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