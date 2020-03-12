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ФСБ изъяла более 200 единиц оружия в Москве, Подмосковье и других областях
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Марта 2020, 12:15
Как информируется на официальном сайте ФСБ, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с МВД пресекли деятельность нелегальных оружейников в Москве, Московской, Тюменской и Челябинской областях, изъято 236 единиц огнестрельного оружия и порядка 1,5 тысяч патронов.
Уточняется, что в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято: четыре пулемета, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемета, 19 винтовок и карабинов, 165 пистолетов и револьверов, самодельное стреляющее устройство, а также шесть гранат.
Кроме того, оперативники изъяли свыше восьми килограммов взрывчатых веществ (тротил, порох), 11 взрывателей различных модификаций, 15 метров огнепроводного шнура, около 1,5 тысячи патронов различного калибра.
Также найдены два приспособления для бесшумной стрельбы, более 100 основных частей оружия, комплектующие и оборудование для изготовления боеприпасов.
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