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Подсветку отключат на 500 зданиях в Подмосковье во время «Часа Земли»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Марта 2020, 12:04
Как информирует пресс-служба министерства энергетики Московской области, что архитектурно-художественную подсветку выключат на административных, культурных и спортивных зданиях Подмосковья 28 марта на один час в рамках акции «Час Земли».
Отмечается, что энергетики призывают всех жителей Подмосковья также выключить электричество в домах на один час 28 марта в 20:30.
Министр энергетики региона Александр Самарин сообщил, что в 2020 году международный «Час Земли» состоится в 14-й раз. В Подмосковье отключат электроэнергию у более чем 500 объектов. Тысячи киловатт-часов будут сэкономлены. Это привлечет внимание общественности к проблемам энергосбережения.
«Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру, более 188 стран и более 7 тысяч городов.
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