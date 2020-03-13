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Тренировочный экзамен по математике для подготовки к ЕГЭ пройдет в пятницу в Подмосковье
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Общество — 13 Марта 2020, 12:12
Как информирует пресс-служба министерства образования Московской области, что в Подмосковье 3 марта пройдет тренировочное мероприятие для подготовки к ЕГЭ по математике.
Министр образования региона Ирина Каклюгина отметила, что в подмосковных пунктах проведения ЕГЭ пройдет тренировочный экзамен по математике профильного уровня по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и их передачи через интернет.
По словам министра, в тренировке примут участие 690 выпускников в девяти пунктах городских округов: Дмитровский, Коломенский, Красногорск, Мытищи, Одинцовский, Подольск, Раменский, Химки и Электросталь.
Результаты будут обработаны, проверены экспертами и доведены до участников в виде первичного балла до 31 марта 2020 года.
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