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Состояние 645 детских площадок проверили в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Марта 2020, 12:15
Как информирует пресс-служба регионального ведомства, что сотрудники Госадмтехнадзора на прошлой неделе проверили состояние 645 детских игровых площадок во всех округах Подмосковья.
Уточняется, что за время проверки было устранено 91 выявленное нарушение.
Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов подчеркнул, что инспекторы ведомства проводят регулярные плановые проверки детской игровой инфраструктуры региона. Так, например, по итогам указанного периода наибольшее количество нарушений в содержании ДИП устранено в городских округах Дмитровский, Талдомский, Луховицы, Шатура, Долгопрудный, Подольск.
За первые два месяца этого года инспекторы ведомства провели более 4 тысяч проверок, по итогам которых было устранено 565 нарушений в содержании детских площадок.
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