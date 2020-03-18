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Водители подмосковных автобусов начали продавать карты «Стрелка»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Марта 2020, 12:04
Как проинформировала пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что в связи с ограничением продажи проездных за наличные со среды пассажиры подмосковных автобусов могут приобрести у водителей транспортные карты «Стрелка».
Уточняется, что это сделано для удобства пассажиров, которые не могут оплатить проезд бесконтактными банковскими картами или у них еще нет карты «Стрелка».
Стоимость карты составит 100 рублей. Пассажир сможет сразу оплатить «Стрелкой» свою поездку. Далее баланс карты придется пополнять самостоятельно.
С 17 марта в подмосковных автобусах, троллейбусах и трамваях перестали продавать билеты у водителей за наличный расчет. Данная мера позволит не допустить распространения вирусных инфекций, в том числе нового коронавируса.
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