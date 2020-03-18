18марта 2020
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До плюс 7 градусов и небольшой дождь ожидается в среду в Московском регионе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Марта 2020, 12:07
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 18 марта температура воздуха в Подмосковье и Москве может подняться до 7 градусов тепла, прогнозируются незначительные осадки.
Отмечается, что при облачной погоде с прояснениями местами не исключен небольшой дождь. Максимальная температура в столице - плюс 5 - плюс 7, по области - плюс 2 - плюс 7 градусов.
По данным синоптиков, погодные условия в среду в регионе будут слабо отличаться от минувшего дня. Определяющим фактором останется пребывание на периферии обширного антициклона.
Скорость ветра в регионе не превысит 7-12 метров в секунду. Показатель атмосферного давления окажется на отметке в 752 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет порядка 60%.
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