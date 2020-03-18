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Жители Подмосковья старше 50 лет смогут пройти переобучение
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Марта 2020, 12:11
Как информирует пресс-служба министерства социального развития Московской области, что жители Подмосковья старше 50 лет смогут пройти переобучение или повысить квалификацию за счет средств регионального и федерального бюджета.
Региональный министр социального развития Ирина Фаевская подчеркнула, что ранее за счет средств регионального и федерального бюджета на переобучение организации направляли сотрудников, достигших предпенсионного возраста, но теперь категория расширена, благодаря чему переобучиться могут не только предпенсионеры, но и граждане, достигшие возраста 50 лет и старше.
Для переобучения работодатель должен обратиться в центр занятости населения, чтобы заключить договор. После окончания обучения работников, работодателю возместят потраченные денежные средства.
Стоимость курса обучения для одного сотрудника может быть не более 53,4 тысячи рублей. Компенсация за проезд составляет не более 10 тысяч рублей.
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