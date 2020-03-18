18марта 2020
среда
|
Первых перелетных птиц зафиксировали в «Лосином острове»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Марта 2020, 12:13
Как информирует пресс-служба национального парка «Лосиный остров», что в ходе первых в этом году учетов исследователи смогли зафиксировать первых перелетных птиц в Подмосковье, причиной раннего прилета стала аномально теплая и малоснежная зима.
Отмечается, что видовую принадлежность лебедей установить не удалось, так как они держались на большой дистанции от наблюдателей. Перелетные птицы (скорее всего, «разведчики») уже появились, что в любом случае раньше обычных календарных сроков.
По данным многолетних наблюдений, первыми на водно-болотных угодьях «Лосиного острова» появляются озерные чайки. Эти самые массовые обитатели Яузских болот – численность их гнездовой колонии достигает нескольких тысяч пар, и прилетают они обычно в третьей декаде марта. Затем прибывают остальные – утки, поганки и лысухи.
Причина столь раннего прилета перелетных птиц в этом году – аномально теплая и малоснежная зима в европейской части России.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +7 +9
вечером +5 +7 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры