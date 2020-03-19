19марта 2020
четверг
|
Похолодание и рост атмосферного давления ожидается на выходных в Московском регионе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 19 Марта 2020, 12:11
Как проинформировала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, что на выходных в Московском регионе температура воздуха станет ощутимо ниже, ожидается рост атмосферного давления и небольшой снег.
Позднякова отметила, что на выходных погода будет более холодной, чем то, что мы наблюдаем сейчас ща окном. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снежок.
По ее словам, температура воздуха в Подмосковье будет понижаться до минус 5 - минус 7 градусов, в Москве же будет на 2-3 градуса теплее. При этом в дневное время в городе прогнозируется слабоположительные значения столбиков термометров. В субботу и в воскресенье ожидается порядка плюс 1 - плюс 3 градуса с плотным северным – северо-восточным ветром.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
вечером +3 +5 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры