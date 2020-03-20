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«Желтый» уровень опасности погоды из‑за ветра продлили в Московском регионе на 22 марта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Марта 2020, 12:04
Как информируется на сайте Гидрометцентра России, что на территории Подмосковья и Москвы до утра 22 марта продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.
Уточняется, что «желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Предупреждение из-за порывистого ветра в Подмосковье и Москве будет действовать до 09:00 22 марта. «Желтый» уровень также объявили на территории Владимирской области.
Днем 20 марта столбики термометров покажут плюс 6-8 градусов, обещают переменную облачность с небольшими осадками, будет дуть западный и северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до минус 4-2 градусов.
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