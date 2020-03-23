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Льготный проезд для учеников приостановят в Подмосковье на время закрытия школ
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Марта 2020, 12:10
Как проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, что подмосковные школьники с 5 класса и выше лишатся права льготного проезда в транспорте на время вынужденных каникул из-за коронавируса.
Воробьев подчеркнул, что задача властей в сложившейся ситуации - сдержать распространение патогена. Поэтому в Московском регионе с этой недели начнут действовать новые меры профилактики.
С 26 марта школьники, начиная с пятого класса и старше, не смогут воспользоваться правом на льготный проезд. Действие их единой транспортной карты будет приостановлено до 14 апреля.
Он пояснил, что таким образом в период трехнедельных каникул школьники будут меньше посещать торговые центры, парки и другие места скопления людей.
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