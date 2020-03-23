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Переменная облачность и до плюс 4 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Марта 2020, 12:15
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 23 марта в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура воздуха днем прогреется до плюс 4 градусов.
Уточняется, что скандинавский антициклон продолжит определять погоду в Москве и Подмосковье. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 2-4, по области – минус 1 – плюс 4 градуса.
Кроме того, в столичном мегаполисе ожидается ясная, прохладная погода, на фоне повышенного атмосферного давления, которое в середине дня составит 764 миллиметров ртутного столба. Сохранится северо-восточный ветер, который подует со скоростью 5-10 метров в секунду, а местами его порывы составят 15 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 30%.
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