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Работникам Подмосковья напомнили об обязанностях в области охраны труда
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Марта 2020, 12:09
Как информирует пресс-служба Государственной инспекции труда в Московской области, что вне зависимости от характера трудовых функций все работники должны соблюдать ряд правил в сфере охраны труда.
По характеру трудовых функций работников делят на несколько категорий: руководители, специалисты, другие служащие, рабочие.
Необходимость обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности выдвигает проблемы охраны труда в число неотложных социальных задач, решение которых непосредственно связано с соблюдением работниками требований охраны труда.
Так, каждый работник должен правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, своевременно проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию помощи. Должны проводиться инструктаж и стажировка, проверка знаний требований охраны труда.
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