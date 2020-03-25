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Горячую линию проведут в управлении Росреестра по Подмосковью в среду
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Общество — 25 Марта 2020, 12:13
Как информирует пресс-служба управления, что в управлении Росреестра по Московской области 25 марта состоится горячая телефонная линия, которая будет посвящена вопросам противодействия коррупции, а также прохождения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы.
Отмечается, что специалисты подмосковного Росреестра дадут гражданам разъяснения по следующим вопросам: порядок прохождения конкурса; этапы и сроки конкурса; вопросы противодействия коррупции; порядок приема заявлений граждан о коррупционных проявлениях.
На эти и другие вопросы граждан ответят специалисты государственной службы и кадров управления Росреестра по Московской области с 14:00 до 16:00. Сотрудники ждут вопросы граждан по телефону: 8 (499) 148-92-70.
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