26марта 2020
четверг
|
Жителям Подмосковья рекомендовали временно не посещать храмы и мечети
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 26 Марта 2020, 12:34
Согласно указу губернатора Московской области Андрея Воробьева, который размещен на сайте правительства региона, из-за режима повешенной готовности для предотвращения распространения коронавируса в Подмосковье жителям региона рекомендовали временно не посещать храмы, церкви, мечети и другие религиозные объекты.
Отмечается, что рекомендовано гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.
В Подмосковье режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели с 13 марта. В регионе запрещено проведение массовых мероприятий, ученики подмосковных школ перешли на дистанционное обучение.
Также пожилым жителям рекомендовали временно не выходить из дома. К доставке продуктов и лекарственных препаратов для пожилых подключили волонтеров.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +4 +6 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры