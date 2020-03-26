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Солнечная и сухая погода ожидается в Московском регионе в четверг
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Марта 2020, 12:41
Как информируется на сайте «Метеоновости», что в Подмосковье и столице 26 марта будет солнечно, осадков не ожидается, атмосферное давление будет превышать норму.
Уточняется, что максимальная температура воздуха в дневные часы составит от плюс 11 до плюс 13 градусов в Москве и от плюс 8 до плюс 13 в Подмосковье.
Скорость ветра западного направления составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы на 10-13 единиц.
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