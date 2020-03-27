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УФАС Подмосковья перенесет рассмотрения дел и жалоб из‑за нерабочей недели
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Марта 2020, 12:51
Как информирует пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы России по Подмосковью, что Московское областное УФАС переносит рассмотрение дел и жалоб, назначенных к рассмотрению с 28 марта по 5 апреля, на более поздний срок.
Уточняется, что о новых датах рассмотрения дел и жалоб, участники будут проинформированы дополнительно.
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что следующая неделя в стране объявляется нерабочей. Эта мера поможет в борьбе с коронавирусом. Карантинные каникулы не повлияют на заработную плату сотрудников.
Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в центральном Китае конце 2019 года. На данный момент по всему миру зафиксировано более 532 тысяч случаев заражения. В России выявлено 840 случаев заболевания.
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