27марта 2020
пятница
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До 13 градусов тепла ожидается в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Марта 2020, 12:55
Как информируется на сайте «Метеоновости», что 27 марта в Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность без осадков, воздух может прогреться до плюс 13 градусов, для большинства метеозависимых людей такая погода будет комфортной.
Уточняется, что при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 11-13, по области - 8-13 градусов. Ветер переменный, слабый», - говорится в сообщении.
Атмосферное давление в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 30%.
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