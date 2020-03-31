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Автомобиль с гробом на крыше и надписью «Оставайся дома» заметили в Красногорске
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Общество — 31 Марта 2020, 11:43
Как рассказали «РИАМО в Красногорске» местный житель Тимур Рубинов, в подмосковном Красногорске заметили «Жигули», на крыше которых установлен гроб с нанесенной надписью «Оставайся дома».
«Видел автомобиль с гробом на крыше и надписями «Оставайся дома» и «Covid-19» возле дома №25 по улице Жуковского», - сообщил Рубинов.
Он также рассказал, что этот автомобиль ездит по городу, и по громкоговорителю из него призывают горожан не покидать дома во время режима самоизоляции.
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